تحذير أممي: الكثيرون سيموتون قريباً في غزة بسبب الحصار

أكّدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن 21 يوماً من الحصار الصهيوني المطبق على قطاع غزة، سيودي بحياة العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أن « العديد من الأشخاص سيموتون جراء الحصار الصهيوني المحكم على غزة »، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع « تنهار ».
وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا » فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في القدس: « بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة.. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد منهم قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على غزة ».
كما أضاف أن « الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه أيضا ». وحذر بأن غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات « متواصلة تحدث فرقاً ».
كذلك، أكد أن شوارع غزة بدأت تفيض بمياه الصرف الصحي ».
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