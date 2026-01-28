ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أن « أسطولا حربيا » أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب في كلمة له « هناك أسطول حربي رائع آخر يُبحر بشكل جميل نحو إيران الآن ».
وأضاف الرئيس الأميركي: « آمل أن يبرموا اتفاقا ».
وتابع قائلا: « في جوان الماضي دمرنا القدرات النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما ».
كلمات البحث :أسطول حربي;إيران;ترامب
