ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

اخر تحديث : 28/01/2026
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أن « أسطولا حربيا » أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب في كلمة له « هناك أسطول حربي رائع آخر يُبحر بشكل جميل نحو إيران الآن ».
وأضاف الرئيس الأميركي: « آمل أن يبرموا اتفاقا ».

وتابع قائلا: « في جوان الماضي دمرنا القدرات النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما ».


