ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أن « أسطولا حربيا » أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وقال ترامب في كلمة له « هناك أسطول حربي رائع آخر يُبحر بشكل جميل نحو إيران الآن ».

وأضاف الرئيس الأميركي: « آمل أن يبرموا اتفاقا ».

وتابع قائلا: « في جوان الماضي دمرنا القدرات النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما ».

كلمات البحث :أسطول حربي;إيران;ترامب