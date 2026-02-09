ترامب: الرئيس الصيني سيزور البيت الأبيض بحلول نهاية السنة الجارية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حوار بثته القناة التلفزيونية (إن بي سي) ، أنه سيستضيف نظيره الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض بحلول نهاية السنة الجارية.

وأكد الرئيس الأمريكي، في حوار بثته القناة التلفزيونية (إن بي سي)، أن نظيره الصيني « سيحل بالبيت الأبيض قرب نهاية العام » .

وأضاف قاطن البيت الأبيض: « هاتان الدولتان (الولايات المتحدة والصين) هما الأقوى في العالم، وتربطنا علاقات جيدة جدا » ، مذكرا بأنه سيزور الصين في أفريل المقبل.

من جانب آخر، دافع الرئيس الأمريكي عن حصيلته الاقتصادية، مبرزا أن الولايات المتحدة تشهد حاليا « تضخما منخفضا ونموا ملحوظا ».

وقال إن « بلادنا أكثر ازدهارا من أي وقت مضى. نحن بلد غني. نقوم بتحصيل مئات الملايير من الدولارات من الرسوم الجمركية ».

كما دافع الرئيس ترامب عن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنها ستساهم في توفير « الكثير من فرص الشغل » .

