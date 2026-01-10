ترامب عن تظاهرات إيران: أمريكا مستعدة لتقديم المساعدة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تدوينة له عبر منصة « تروث سوشيال » اليوم السبت، أن إيران تتطلع للحرية ربما بشكل غير مسبوق والولايات المتحدة تقف مستعدة للمساعدة.

وتأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه المحافظات الإيرانية الـ 31 اضطرابات واسعة النطاق بدأت منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مسؤولي إدارة ترامب أجروا مناقشات أولية حول كيفية شن هجوم على إيران إذا لزم الأمر لتنفيذ تهديدات ترامب، بما في ذلك تحديد المواقع التي قد يتم استهدافها وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال أحد المسؤولين إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو شنّ غارة جوية واسعة النطاق على عدة أهداف عسكرية إيرانية.

