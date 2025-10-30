ترامب يأمر الولايات المتحدة ببدء تجارب الأسلحة النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع إلى استئناف تجارب الأسلحة النووية « على الفور ».

وقال ترامب: « بسبب قيام دول أخرى باختبار برامج، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة ». قال على الحقيقة الاجتماعية قبل وقت قصير من اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. « ستبدأ هذه العملية على الفور. »

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت طوعًا تجارب التفجيرات النووية منذ عام 1992. ومع ذلك، لديها القدرة على استئناف الاختبارات في موقع الأمن القومي في نيفادا.

خلال فترة ولايته الأولى، سعى ترامب إلى زيادة الترسانة النووية الأمريكية بنحو عشرة أضعاف، وفق ما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز.

أعلنت روسيا عن إجراء تجربة لسلاح جديد بعيد المدى يعمل بالطاقة النووية تحت الماء، كما اختبرت مؤخرًا صاروخًا قادرًا على حمل رؤوس نووية.

وقال ترامب، الذي شدد مؤخرا لهجته بشأن القدرات العسكرية الأمريكية، إن القرار يتعلق بالتوصل إلى التكافؤ مع موسكو وبكين.

كلمات البحث :أسلحة نوورية;الولايات المتحدة;ترامب