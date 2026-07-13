ترامب يرجح بنسبة 90% أنه تم القضاء على مجتبى خامنئي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن كبار القادة الإيرانيين اغتيلوا وأن المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي قد اختفى بنسبة 90%.

وصرح ترامب خلال مقابلة مع شبكة « فوكس نيوز »: « ليس لديهم أسطول بحري، ولا سلاح جو، لقد ذهب كل شيء.. لقد اختفت دفاعاتهم الجوية، وقتل جميع قادتهم، وقُتل أفضل قادتهم ».

وأضاف الرئيس الأمريكي: « لقد رحل خامنئي، ورحل ابنه مجتبى بنسبة 90% ».

وفي تصعيد جديد للمواجهة مع طهران، أعلن الرئيس ترامب إعادة فرض الحصار على إيران، وكشف عن خطة لجعل الولايات المتحدة « حامية مضيق هرمز ».

وذكر ترامب أن واشنطن ستعيد فرض حصار بحري على إيران، وأنها ستحصل على رسوم بنسبة 20% من جميع الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران « لا فرصة أمامها لإعادة بناء قدراتها العسكرية ».

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