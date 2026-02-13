ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات « يو إس إس جيرالد فورد » وسفن قتالية مرافقة إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا في المنطقة.

وبحسب المسؤولين، فقد تم إبلاغ طاقم حاملة الطائرات « يو إس إس جيرالد فورد » بقرار نشرها، تمهيدًا لتحركها نحو مسرح العمليات في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، الذي نشرت فحواه قناة سكاي نيوز، أن « جيرالد فورد » ستنضم إلى حاملة الطائرات « يو إس إس إبراهام لينكولن » الموجودة حاليًا في منطقة الخليج، ما يعني تعزيز الوجود البحري الأمريكي عبر مجموعتي حاملة طائرات في نطاق جغرافي واحد.

ويأتي هذا التحرك في سياق ترتيبات عسكرية أمريكية متواصلة في المنطقة، وسط توترات إقليمية متصاعدة، حيث يُنظر إلى نشر حاملات الطائرات باعتباره مؤشرًا على مستوى الجاهزية والردع الذي تسعى واشنطن إلى تكريسه في الشرق الأوسط.

كلمات البحث :الشرق الأوسط;ترامب;حاملة طائرات