ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15 بالمائة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من جميع الدول إلى 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونا، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية رسوم سابقة فرضها الرئيس.

وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من يوم من إعلان ترامب أمس الجمعة فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة عقب قرار المحكمة الذي قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم المرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.

كلمات البحث :الرسوم الجمركية;ترامب