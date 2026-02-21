ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15 بالمائة

اخر تحديث : 21/02/2026
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من جميع الدول إلى 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونا، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية رسوم سابقة فرضها الرئيس.
وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من يوم من إعلان ترامب أمس الجمعة فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة عقب قرار المحكمة الذي قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم المرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق