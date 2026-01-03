ترامب يعلن القبض على مادورو ونقله إلى نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جرى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا، مضيفا أن الولايات المتحدة نفّذت « ضربة واسعة النطاق » في فنزويلا.

ونشر ترامب صورة لمادورو بعد اعتقاله على متن السفينة الحربية يو إس إس إيوا جيما.

وأضاف ترامب أنه تم اعتقال مادورو في عتمة الليل برفقة عقيلته وكلاهما سيواجه العدالة الأمريكية، مؤكدا أن العملية العسكرية تمت بشكل ممتاز وشبيه بعمليات اغتيال سليماني والبغدادي وضرب المواقع النووية الإيرانية.

كما أردف ترامب أن العملية نفذت بدقة ودون سقوط أي قتلى أمريكيين، وأنه شاهدها مباشرة عبر البث الحي.

وأبرز ترامب أن فنزويلا عانت لفترة طويلة وكانت تصدر كميات محدودة من النفط قياسا بإمكاناتها، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد عملية انتقالية آمنة وعادلة في فنزويلا وتريد السلام والحرية والعدالة للشعب الفنزويلي، مضيفا بأنه مستعد لشن هجوم آخر وأكبر حجما لو تطلب الأمر.

من جهته، قال السناتور الجمهوري الأمريكي مايك ⁠لي ‍اليوم السبت إن وزير ⁠الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن ‌القوات الأمريكية ‌اعتقلت ⁠الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاكمته ‍بتهم جنائية في الولايات المتحدة.

كلمات البحث :ترامب;مادورو;نيويورك