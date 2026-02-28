أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن بدء « هجمات » على إيران.
وقال ترامب، إنّ « الولايات المتحدة بدأت منذ قليل شن هجمات داخل ايران »، مشيراً إلى أنّ « هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الإيرانية الوشيكة ».
وأكّد الرئيس الأمريكي أن هدف « العملية » إلى جانب « عدم امتلاكها سلاحا نوويا »، قائلاً: « سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي ».
وأضاف: « سنُبيد أسطولهم البحري ونتأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي ».
وأشار إلى أنّ « الولايات المتحدة اتخذت كل خطوة ممكنة لتقليل المخاطر على أفرادها في المنطقة ».
كلمات البحث :إيران;ترامب;هجمات
