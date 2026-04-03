ترامب يفرض رسوماً جديدة على الأدوية ويعيد هيكلة رسوم المعادن

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية جديدة على أدوية معيّنة وإعادة هيكلة الرسوم على المعادن، مؤكداً تمسكه بتوجهه التجاري بعد عام من إشعال حروب تجارية مع معظم شركاء واشنطن.

ويُفاقم ترامب بقراريه الأخيرين الضغط على شركات الأدوية لصناعة المزيد منها في الولايات المتحدة، بينما يستهدف الشركات التي يتّهمها المسؤولون بـ »التلاعب بشكل مصطنع » بأسعار المعادن.

وستخضع المنتجات النهائية التي تتضمن كميّات كبيرة من الصلب والألمنيوم والنحاس لرسوم جمركية أقل، نسبتها 25% على قيمتها الكاملة، بدلاً من احتساب الرسوم بناء على كميّات المعادن التي تتضمنها، في خطوة تهدف لتبسيط نظام معقد على الشركات.

ويفرض أحد قراري ترامب الخميس رسوماً جمركية نسبتها 100% على الأدوية المصنوعة في الخارج إلا إذا أبرمت الدول اتفاقيات تجارية لضمان رسوم أقل أو التزمت الشركات ببناء مصانع في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحافيين إن الشركات الكبرى سيكون أمامها 120 يوماً للامتثال إلى « خطط نقل الإنتاج » قبل بدء تطبيق الرسوم الباهظة، بينما ستحصل الشركات الأصغر على مهلة تمتد إلى 180 يوماً.

