ترامب يلتقي بقادة دول عربية وإسلامية ويعرض خطته لإعادة إعمار غزة دون حماس

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة الدول العربية والإسلامية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعرض خطة أمريكية لإعادة إعمار غزة دون مشاركة حماس. كما أشار الرئيس إلى أن « الخطوة التالية هي لقاء تل أبيب.

والتقى بكبار القادة من الدول العربية والإسلامية بما فيهم قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان – لمناقشة الوضع في غزة والمقترح الأمريكي لخطة ما بعد الحرب.

وافتتح ترامب الاجتماع بإعلانه عزمه على « إنهاء الحرب في غزة »، وقال إن هذا « الاجتماع الأهم » برأيه في الوقت الراهن.

وفقًا لتقارير وكالات الأنباء (بما في ذلك رويترز وصحيفة جيروزالم بوست)، قدّم ترامب في الاجتماع مقترحه الأمريكي لإعادة إعمار غزة وإدارتها مستقبلًا، والذي يتضمن استبعاد حماس ، وإنشاء آليات إدارية جديدة في المنطقة.

من المتوقع أن تراجع الدول المشاركة الخطة وتقدم ملاحظاتها عليها، وقد طلبت بعض التقارير دعم مبادرات إنشاء قوات حفظ سلام ومساهمات مالية لإعادة إعمار غزة.

وشدد بعض القادة على ضرورة التوصل إلى ما وصفوه بحل عادل وإنساني، وانتعاش اقتصادي، واستقرار سياسي في المنطقة بعد انتهاء القتال.

في ختام الاجتماع، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : « سيُنشر البيان الختامي لقمة غزة قريبًا. كان الاجتماع مثمرًا، ونحن راضون تمامًا. نأمل أن يكون للأفضل ».

وفي ختام الاجتماع، قال ترامب: « كان اجتماعًا جيدًا للغاية، والخطوة التالية هي لقاء تل أبيب ».

وأعلنت الإمارات أن « الاجتماع ركز على إنهاء الحرب الدائرة في غزة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ».

كلمات البحث :إعمار غزة;ترامب;حماس;دول عربية وإسلامية