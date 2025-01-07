ترامب يهدد مجددا بـ «اندلاع الجحيم في الشرق الأوسط» إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول موعد تنصيبه

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، من أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بحلول موعد تنصيبه في 20 جانفي فإن « الجحيم سوف يندلع في الشرق الأوسط ».
وقال ترامب، خلال تصريحات في منتجعه مار إيه لاغو بولاية فلوريدا: « لن يكون هذا جيدا لحماس ولن يكون جيدا، بصراحة، لأي شخص، سوف يندلع الجحيم، ولا داعي لقول المزيد، لكن هذا هو الأمر »، مضيفا أنه « لم يكن ينبغي أن يحدث هذا أبدا »، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على تل أبيب في 7 أكتوبر 2023.
وقال ستيفن ويتكوف، الذي اختاره ترامب لشغل منصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، إن المفاوضين « يحققون الكثير من التقدم » بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي تصريحات أدلى بها مع الرئيس المنتخب، قال ويتكوف إنه « يأمل حقًا أن يكون لدينا بحلول حفل التنصيب بعض الأمور الجيدة التي سنعلنها نيابة عن الرئيس »، وأضاف أنه سيعود إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تجري المفاوضات الأربعاء.
وتابع: « الرئيس وسمعته والأشياء التي قالها هي التي تقود هذه المفاوضات، لذا نأمل أن تنجح كل الأمور وأن نتمكن من إنقاذ بعض الأرواح ».
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