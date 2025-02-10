ترامب يوقع إعلانا باسم « خليج أمريكا »

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، إعلانا يحدد يوم 9 فيفري من كل عام يوما رسميا يُعرف باسم « يوم خليج أمريكا ». بدل تسمية خليج المكسيك.

وجاء التوقيع على الإعلان خلال رحلة جوية أجراها ترامب فوق الخليج، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

وقد أثار القرار في ذلك التوقيت ردود فعل متباينة، حيث وجدت شركة « غوغل » نفسها في موقف محرج بسبب التغيير المفاجئ في التسمية الجغرافية، وأوضحت شركة « غوغل » أنها ستلتزم بالقواعد التي تتبعها منذ فترة طويلة، والتي تعتمد على استخدام التسميات المحلية الرسمية للمناطق الجغرافية.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية « خليج المكسيك » ليصبح « الخليج الأمريكي » فور توليه منصب الرئاسة، وأعلنت الداخلية الأمريكية أنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

وردا على قرار ترامب قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إن الخليج « سيبقي اسمه بالنسبة لنا خليج المكسيك، كما هو الأمر بالنسبة لبقية العالم ».

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