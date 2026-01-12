ترامب يُعلن نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة « تروث سوشيال » نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا.

كما نشر ترامب صورة له من ويكيبيديا تحت عنوان « رئيس فنزويلا بالوكالة »، ملمحا بسخرية إلى شرعية ديلسي رودريغير، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي تولت زمام السلطة بعد اعتقاله في 3 جانفي على يد قوة أمريكية خاصة.

في غضون ذلك، قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز عبر حسابها على منصة إكس إن « الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على السلطة السيادية السياسية للدفاع عن البلاد ».

يأتي ذلك، بينما صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لقناة CBS التلفزيونية الأحد، أن دور الولايات المتحدة في الإشراف على الوضع في فنزويلا من أجل نقل السلطة لاحقا قد يستمر لسنوات.

كلمات البحث :ترامب;حاكم;فنزويلا