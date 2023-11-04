تركيا تستدعي سفيرها في تل أبيب للتشاور

أعلنت تركيا اليوم السبت، استدعاء سفيرها في تل أبيب شاكر أوزكار طورونلار، إلى أنقرة للتشاور.

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها استدعت سفيرها في تل أبيب بسبب « عدم استجابة الجانب الصهيوني لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين. »

وأضاف البيان أن استدعاء السفير التركي جاء أيضاً بسبب « عدم سماح تل أبيب بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل دائم ومتواصل، ومع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الإنسانية في غزة ».

ومنذ 29 يوما، يشن الجيش الصهيوني حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

كلمات البحث :تركيا;تشاور;تل أبيب