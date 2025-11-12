تركيا تعلن وفاة 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، وفاة 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن تابعة لها، أمس الثلاثاء، على الحدود الأذربيجانية الجورجية.

ونقل البيان عن وزير الدفاع يشار غولر، إعرابه عن عزائه لعائلات العسكريين الشهداء ولكافة الشعب التركي.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز « C130″ تابعة لها، على الحدود الأذربيجانية الجورجية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد.

وأضافت الوزارة أن الطائرة كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقمها، لتعلن لاحقا عثور فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد سبب تحطم الطائرة سيتم بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق التركي المختص.

