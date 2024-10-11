تسلل مسيرتين إلى تل أبيب وإصابة مباشرة لمبنى في « هرتسليا »

تسللت طائرتان مسيرتان من لبنان إلى منطقة تل أبيب من جهة البحر مساء، الجمعة.

وأعلن جيش الإحتلال الصهيوني اعتراض إحداهما ورصد إصابة مباشرة لمبنى في « هرتسليا » ما ألحق أضرارا في المكان دون الإبلاغ عن إصابات.

وأطلق حزب الله رشقات صاروخية كبيرة، الجمعة، صوب منطقة حيفا ومناطق الجليل والجولان السوري المحتل، وأعلن جيش الإحتلال اعتراض قسم منها بينما سقط القسم الآخر من القذائف في عدة مناطق ومواقع.

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