تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من عدة طائرات مسيرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الخميس، تعرض مطار الكويت الدولي صباح اليوم لاستهداف من عدة طائرات مسيرة وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبد الله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكد الراجحي الحرص الدائم للطيران المدني على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.

كلمات البحث :طائرات مسيرة;مطار الكويت