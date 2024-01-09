فرنسا: تعيين غابرييل أتال رئيسا للوزراء خلفا لإليزابيث بورن

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غابرييل أتال رئيسا للوزراء خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها أمس الإثنين.

ويعد أتال البالغ من العمر 34 عاما والذي يشغل منصب وزير التربية منذ جويلية 2023، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما في سنة 1984.

وجاء في بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف أتال الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تشكيل الحكومة غداة استقالة بورن بعد عشرين شهرا على توليها المنصب.

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