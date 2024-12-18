تعيين فاريل ويليامز سفيراً للنوايا الحسنة

عيّنت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، فاريل ويليامز سفيراً لليونسكو للنوايا الحسنة عن تعليم الفنون وريادة الأعمال خلال حفل أقيم في مقر المنظمة في باريس.

وتحدَّث فاريل ويليامز بهذه المناسبة مع 800 طالب من طلاب المدارس الثانوية وطلاب الموضة والموسيقى والسينما في مقر اليونسكو، وذلك خلال عرض لفيلمه الوثائقي « Piece by Piece »، وهو فيلم صور ليغو متحركة أخرجه مورغان نيفيل ويروي مسيرة فاريل المهنية.

فاريل ويليامز موسيقي ومخرج مرشح لجائزة الأوسكار، وهو أيضاً مُحسن ومدير إبداعي للمجموعة الرجالية لدى دار لويس فويتون، وحاز على 13 جائزة غرامي ما يجعل منه مبدعاً متعدد المواهب. استمع المليارات إلى أغانيه منذ بداية مسيرته في عام 2006، وباتت أغانيه، مثل « هابي » و »جيت لاكي » والأغاني التي تجمع بينه وبين ثلة من أشهر فناني العالم تتردد في سائر القارات.

اختار فاريل ويليامز إقامة رابع عرض أزياء له كمدير إبداعي للمجموعة الرجالية لدى دار لويس فويتون في مقر اليونسكو في باريس في شهر حزيران/يونيو 2024، أقيم هذا العرض تحت عنوان » العالم ملكك « وسلط فيه الفنان الأمريكي الضوء على قيم الشمولية والتنوع وسط 194 علماً للدول الأعضاء في اليونسكو.

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