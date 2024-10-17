تفاصيل استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار

استُشهد رئيس حركة حماس القائد يحيى السنوار خلال معركة مع قوة عسكرية صهيونية داهمت مبنى في حي تل السلطان .

وكشفت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، أن مقاتلا من الكتيبة 450 تعرف بالأمس في الساعة 10:00 على شخصية مشبوهة في المبنى. وفي الساعة 15:00 تعرف الجنود من الحوامة على 3 شخصيات تخرج وتحاول الانتقال من منزل إلى آخر. التنقل بين المنازل . اثنان منهما كانا مغطيين بالبطانيات، على الأغلب ليس السنوار، تقدما أمامه لفتح المنطقة له. أطلق الجنود النار عليهم وأصيبوا وبدأوا في التفرق. دخل اثنان إلى مبنى واحد، ودخل السنوار إلى مبنى آخر فتم الاستعانة بدبابة.

وكان السنوار وحده في المبنى. وصعد إلى الطابق الثاني من المبنى فأطلق الجنود قذيفة والقوا قنبلتين يدويتين عليه وشغلوا طائرات بدون طيار . المسيرة ترى شخصًا ويده مجروحة ووجهه مغطى. شخص ملثم يجلس في الغرفة. أدرك الملثم أن الطائرة بدون طيار كانت تقترب منه، فأخذ قطعة من الخشب وألقاها في اتجاه المسيرة حينها أطلق الجنود قذيفة هناك وفي الصباح دخل الجنود الغرفة ورأوا وجه الجثة، فتبين أنها للسنوار.

تقول صحيفة معاريف للاحتلال، داهمت قوة عسكرية من لواء المظليين المبنى ودارت معركة مع الأشخاص الذين كانوا يتحصنون في المنزل . على إثرها تم استدعاء دبابة أطلقت النار على المبنى.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني: « لم نكن نعرف قبل تبادل إطلاق النار أن السنوار في المبنى. »

وبحسب صحيفة معاريف، عثر صباح اليوم أثناء عمليات التمشيط على جثث 3 أشخاص تبين لاحقا أن بعد فحص الجثث أن بينهم يحيى السنوار .

وتضيف الصحيفة أن زعيم حماس ربما كان داخل النفق الذي عثر فيها على جثث الأسرى الصهاينة الستة قبل أن يغارده.

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