تفاصيل زيادة الجزائر في معلوم استهلاك الوقود بالنسبة للمسافرين المتنقلين عبر المعابر الحدودية البرية

أعلمت سفارة تونس بالجزائر كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالجزائر الشقيقة، وعموم المسافرين التونسيين، أنّ السلطات الجزائرية ( المديرية العامة للضرائب)، انطلقت منذ يومين في تطبيق الزيادة في معلوم استهلاك الوقود (TCC) بالنسبة للمسافرين المتنقلين عبر المعابر الحدودية البرية.

وجاء في بلاغ تم نشره الثلاثاء على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك « ، أن هذا الإجراء يشمل جميع المسافرين (من جزائريين وأجانب) المتوجهين إلى الخارج ، بما في ذلك الجمهورية التونسية، عبر المعابر البرّية ، حيث يتم استخلاص المعلوم إلكترونيًا عبر منصة » طابعكم »، أو على مستوى قباضات الضرائب، وفق ما نصّت عليه المادة 97 من قانون المالية الجزائري لسنة 2026.

ويُدفع هذا المعلوم وفق ذات البلاغ، من قبل السائق عند كل عملية خروج، مع تكليف مصالح الجمارك بمراقبة عملية الدفع على مستوى مكاتب الخروج.

ويُحتسب معلوم استهلاك الوقود عند كل خروج حسب عدد الخرجات اليومية للمركبة، وذلك على النحو التالي:

1. بالنسبة للمركبات النفعية والحافلات والشاحنات » بالنسبة لخروج واحد:

- خمسة آلاف (5.000) دينار جزائري ، » بالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان ».

- إثنا عشر ألف (12.000) دينار جزائري بالنسبة للحافلات والشاحنات « التي يفوق وزنها 10 أطنان ».

2. بالنسبة للسيارات السياحية، يُحدّد المعلوم كما يلي:

- 1000 دينار جزائري، خروج واحد.

- 5000 دينار جزائري لخرجتين.

- 10 آلاف دينار جزائري لثلاث خرجات.

- 25 ألف دينار جزائري في حال أربع خرجات أو أكثر.

ويستثنى من هذا الإجراء كل من المركبات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، ومركبات الشركات والمؤسسات الناشطة بالجزائر عند خروجها في إطار إنجاز مشاريع بالخارج، إضافة إلى مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية.

ولمزيد من الاستفسار حول عملية الدفع الالكتروني، دعت المديرية العامة للضرائب إلى التواصل معها عبر البريد الالكتروني المخصص لذلك: tabioucom@mf.gov.dz

