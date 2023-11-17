تل أبيب تبلغ قطر رفضها الاقتراح الجديد لصفقة الأسرى

أبلغ الكيان الصهيوني الوسطاء القطريين أنه يرفض الاقتراح المحدث لصفقة الأسرى، والذي يتضمن إطلاق سراح 50 أسيرا للاحتلال دون أي تصنيف أو معايير.

والعرض يشمل إطلاق سراح 50 مختطفاً من النساء والأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، ونحو 150 أسيرا فلسطينيا. ومن الواضح أن إطلاق سراح الأطفال والأمهات ينطوي على فصل عائلات، وهي قضية أخرى ترفض تل أبيب قبولها، وفق ما تقول القناة 12 العبرية.

وشددت تل أبيب على أنها لن نوافق على نهج « أخذ ما هو متاح » ، مشيرة إلى أنها ستوافق على النظر في أيام إضافية من الهدنة مقابل المزيد من الأسرى والمختطفين في المستقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام الصهيونية، فقد تم اتخاذ قرار رفض الاقتراح الحالي في الاجتماع الليلي للكابنيت الحربي . وفي المناقشة، قبل نتنياهو موقف وزير الجيش الصهيوني يوآف غالانت، الذي أيده رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار. وفي النهاية، تم قبول التوجه القائل بأن زيادة الضغط العسكري على حماس من شأنه أن يعزز فرص التوصل إلى اتفاق.

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