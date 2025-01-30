تل أبيب تعلق « حتى إشعار آخر » الإفراج عن معتقلين فلسطينيين

أعلنت الإذاعة العسكرية الصهيونية اليوم الخميس، أن تل أبيب قررت تعليق الإفراج عن معتقلين فلسطينيين « حتى إشعار آخر ».

من جهتها، أكدت يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني عن تلقي تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وتسلمت الدولة العبرية من الصليب الأحمر 7 رهائن إضافيين، هم 2 من تل أبيب وخمسة أجانب، أطلق سراحهم الخميس من قطاع غزة، وذلك بعد تسلمه رهينة أولى في وقت سابق من صباح اليوم.

وتندرج العملية، وهي الثالثة المرتبطة بتبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه من الطرفين.

وكانت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أن سلطات الاحتلال في سجن عوفر تستعد، للإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين اليوم الخميس، ضمن صفقة التبادل، بعد أن أطلقت كتائب القسام سراح 8 محتجزين بينهم 3 صهاينة.

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