تل أبيب تفرج عن 3200 عامل من غزة

أفرجت تل أبيب اليوم الجمعة، عن 3200 عامل من غزة، اعتقلتهم بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي، وأعادتهم إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال العمال المفرج عنهم الى غزة: إنه جرى احتجازهم في سجن عوفر والتحقيق معهم بشأن علاقتهم بهجوم 7 أكتوبر الماضي واذلالهم بشكل مهين.

وأكدت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، أن العمال وصلوا إلى القطاع وتم تجريدهم من هواتفهم النقالة ولا نقود بحوزتهم.

ويأتي ذلك بعيد الإعلان عن وصول أعداد كبيرة من العمال الذين أبعدتهم تل أبيب إلى غزة بعد احتجازهم أياما.

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