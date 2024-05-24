تل أبيب تمنع قنصلية إسبانيا بالقدس من خدمة الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس منع قنصلية إسبانيا بالقدس من خدمة الفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت النرويج وايرلندا واسبانيا قد اعترفت بدولة فلسطين ما اثر غضب الاحتلال الغاصب.

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