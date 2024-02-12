تل أبيب تمنع مقررة أممية من دخول الأراضي الفلسطينية وبلد الاحتلال

منعت حكومة تل أبيب، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، من دخول الأراضي الفلسطينية وبلد الاحتلال.

وجاء إعلان منع الدخول في بيان صادر عن وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس.

وجراء القرار، لن تتمكن ألبانيز من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تجدر الإشارة أن منع دخول ألبانيز جاء عقب تصريحات اعتبرت فيها أن « هجمات » حماس على المستوطنات في 7 أكتوبر « هي نتيجة للضغوط الصهيونية ».

يذكر أن وزير الخارجية الصهيوني السابق إيلي كوهين، ألغى تأشيرة دخول منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز.

كلمات البحث :الأراضي الفلسطينية;الاحتلال;تل أبيب