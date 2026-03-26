تل أبيب تُعلن اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني

أعلن وزير دفاع تل أبيب يسرائيل كاتس اليوم الخميس 26 مارس 2026، اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري في غارة جوية.

وقال كاتس في بيان مصور « الليلة الماضية، وفي ضربة دقيقة وقاضية، قام جيش الاحتلال الصهيوني بتصفية قائد بحرية الحرس الثوري، تنكسيري، إلى جانب ضباط كبار في القيادة البحرية ».

وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلا عن مسؤول صهيوني أن تنكسيري كان مسؤولاً عن إغلاق مضيق هرمز.

