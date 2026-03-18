تل أبيب تُعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني في ثالث عملية اغتيال خلال يومين

أعلن وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، خلال ضربات ليلية، أمس الثلاثاء.

وقال كاتس في بيان: « ليلة أمس، تمّ القضاء على وزير استخبارات إيران اسماعيل الخطيب ».

وأكد مسؤول صهيوني لشبكة « سي إن إن » الأمريكية، أن تل أبيب استهدفت إسماعيل الخطيب، في غارة ليلية أمس في طهران، وذلك بعد يوم من اغتيال كبير مسؤولي الأمن في البلاد، علي لاريجاني.

ويأتي هذا غداة اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري غلام رضا سليماني.

تضع الاغتيالات الثلاثة المتتالية المنطقة على أعتاب تصعيد جديد، يثير مخاوف من اندلاع مواجهات أوسع، ويظل السؤال حول كيفية رد إيران على هذه العملية، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات انتقامية.

كلمات البحث :اغتيال;تل أبيب;وزير الاستخبارات الإيراني