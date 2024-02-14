تمديد مباحثات القاهرة بشأن صفقة التبادل ثلاثة أيام

أعلنت وكالة « معا » الإخبارية الفلسطينية اليوم الأربعاء، أنه تم تمديد المفاوضات في القاهرة بشأن صفقة تبادل الأسرى الجديدة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام أخرى – وفقًا لمسؤول حكومي مصري رسمي مطّلع على المحادثات.

وقال المصدر المصري، الذي تحدثت معه صحيفة نيويورك تايمز دون الكشف عن هويته، إن اتجاه المحادثات كان إيجابيا.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الأيام الثلاثة الإضافية للمفاوضات سيشارك فيها مسؤولون على مستوى منخفض لبحث إطار جديد للصفقة يضمن إطلاق سراح عدد معين من الأسرى الصهاينة وأن القتال في غزة سيستمر مع توقف لبضعة أسابيع.

وشارك في محادثات أمس في القاهرة رئيس الموساد ديدي بارنيع ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد الثني ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال، وانتهت القمة مساء أمس وغادرت طائرة الاحتلال مصر.

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