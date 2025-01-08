توقعات بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

يستعد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد الخميس، خلفا لميشال عون بعد فراغ سياسي مستمر منذ أكثر من عامين، فيما يبرز اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليصبح الرئيس الـ 14 للجمهورية اللبنانية.

وبحسب التوقعات يُفترض أن ينال قائد الجيش من الدورة الأولى ما بين 108 و113 صوتاً، ليس بينهم نواب « التيار الوطني الحر » الذي يترأسه النائب جبران باسيل. وهذا الرقم يعني أنه يتجاوز ثلثي أعضاء المجلس المحدد بـ 86، والذي يعني ضمناً تعديلاً دستورياً.

وأعلنت كتل نيابية تأييدها للعماد عون الذي كان«اللقاء الديمقراطي» أول من طرح ترشيحه منذ شهرين وأكثر، ولا تزال كتل أخرى تتريث بانتظار ربع الساعة الأخير.

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