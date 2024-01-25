ثلاثة شهداء بينهم طفلان في قصف الاحتلال شمال خان يونس

استُشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس، وسط استمرار إطلاق النار، والقصف العنيف في محيط المستشفى، فضلا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الحادي عشر بعد المئة، حيث يواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

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