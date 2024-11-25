جلسة لمجلس الأمن اليوم حول القضية الفلسطينية

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، جلسته الشهرية حول « الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين »، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

ويستمع الأعضاء إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند حول الوضع السياسي والانساني في فلسطين المحتلة.

وكانت الولايات المتحدة، استخدمت الأربعاء الماضي، حق النقض « الفيتو » ضد قرار في المجلس يدعو إلى « وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار » في غزة.

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