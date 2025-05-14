جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي يدعو إلى «هدنة عاجلة» في طرابلس

دعا جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي اليوم الأربعاء جميع أطراف القتال في طرابلس إلى إعلان «هدنة عاجلة».

وطالب الجهاز بفتح «ممرات آمنة» لتلبية النداءات المتكررة للمواطنين بالإخلاء في مناطق الاشتباك بالعاصمة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تجدد الاضطرابات في طرابلس

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بدأت منذ مساء أمس الثلاثاء واستمرت حتى صباح اليوم، بين قوات «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بقيادة محمود حمزة وقوات «جهاز الردع» بإمرة عبدالرؤوف كارة ومقرها قاعدة معيتيقة.

وتدور المواجهات على امتداد حدود طرابلس من بوابتها الشرقية، منطقة السبعة، وحتى بوابتها الغربية، منطقة السياحية، وفي عين زارة جنوبا أيضا، ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الاشتباكات.

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