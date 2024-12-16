جيش الإحتلال يسحب الفرقة 98 من جنوب لبنان لمهمة مقبلة في غزة

اخر تحديث : 16/12/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين، استعداد قوات الفرقة 98 لمهمة مقبلة في قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من القتال في جنوب لبنان.

وذكر في بيان: « بعد ثلاثة أشهر من القتال في جنوب لبنان تستعد الفرقة 98 للقتال في قطاع غزة ».

وأضاف: « استكملت قوات الفرقة 98 مهامها في الجبهة الشمالية على مدار الأسبوع المنصرم بعد ثلاثة أشهر من القتال المتواصل في جنوبي لبنان، ومهمة الدفاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. في هذه المرحلة تستعد القوات للمهمة المقبلة في قطاع غزة ».


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