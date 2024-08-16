جيش الإحتلال يعلن انهاء عملياته في قطاع غزة بشكل عام

أفادت هيئة البث الصهيونية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة انتهت بشكل عام على حد زعمهم، وأن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة تبادل.

وأضافت الهيئة: « يمكن لتل أبيب دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة ».

وتابعت « كان 11″ أن الجيش أخبر صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة « حماس » قد تم تحييده وأنه غير موجود تقريبا، على حد زعمه.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال لمدينتي غزة وخان يونس.

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