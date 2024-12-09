جيش الإحتلال ينشر صورا لاحتلال قواته جبل الشيخ في سوريا

نشر المتحدث باسم جيش الإحتلال الصهيوني أفيخاي إدرعي صورا قال إنها لقوات جيش الدفاع خلال مداهمتها منطقة جبل الشيخ في جزئه السوري أمس الأحد.

وكتب أدرعي على موقع تلغرام: « صور من مداهمة قوات جيش الدفاع إلى منطقة جبل الشيخ في شقه السوري وذلك في إطار انتشارها في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل في ضوء الأحداث في سوريا ».

وليلة السبت، صادق الكابينيت السياسي – الأمني الصهيوني بالإجماع على احتلال جبل الشيخ السوري في الجولان وإنشاء منطقة عازلة.

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