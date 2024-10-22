جيش الإحتلال يُؤكّد اغتياله هاشم صفي الدين بغارة قبل 3 أسابيع

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، وقادة عسكريين آخرين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي لقد وصلنا لـ(أمين عام حزب الله) حسن نصر الله ولمن كان سيخلفه ولغالبية قادة حزب الله.

وأضاف هاليفي: « نعرف كيف نصل لمن يهدد أمن مواطني تل أبيب » ، على حد تعبيره.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن قائد ركن الاستخبارات في حزب الله علي حسين هزيمة اُغتيل إلى جانب قادة آخرين من التنظيم.

وأضاف أدرعي، في منشور له على منصة إكس، إن أكثر من 25 عنصرا من ركن الاستخبارات في حزب الله كانوا داخل مقر القيادة الذي استهدف في الغارة الصهيونية، ومن بينهم مسؤول التجميع الجوي صائب عياش، ومسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا محمود محمد شاهين، بحسب الرواية الصهيونية.

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