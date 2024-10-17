هيئة البث الصهيونية تعلن اغتيال السنوار

أعلنت هيئة البث الصهيونية رسميا أنه تم اغتيال يحيى السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك للمتحدث باسم الجيش الصهيوني والشاباك أنه « خلال عملية قام بها مقاتلو الجيش الصهيوني في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة أشخاص » .

وأضافت أن قوة من الجيش الصهيوني « حددت مجموعة من الأشخاص في مبنى على الأرض، وأطلقت النار عليهم، ومن ثم بدأ تبادل إطلاق النار.

وأردفت: « دخلت القوة إلى المبنى ووجدت أن أحد الأشخاص يشبه السنوار » .

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