جيش الاحتلال يدّعي تنفيذ عملية برية جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات خاصة تابعة له نفذت عملية برية في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان بزعم إزالة ألغام.

وقال إن طائراته الحربية استهدفت « منصة إطلاق قذائف مضادة للمدرعات » لحزب الله في كفر كلا الحدودية، كما أغارت على بلدة ميس الجبل.

من جهتها، نفت مصادر موثوقة لقناة الميادين ما أوردته إذاعة « الجيش » الصهيوني بشأن تنفيذ قوات صهيونية خاصة هجوماً برياً الليلة الماضية في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان لأول مرة منذ العام 2006، مؤكدة أنه لم يحصل اختراق أو هجوم بري.

ووضعت المصادر الأمر في سياق سعي الاحتلال بكل الوسائل لرفع معنويات ما تبقى من المستوطنين في الشمال، ولتسجيل إنجاز وهمي عبر الإعلام.

وكشفت المصادر أنّ ما حصل هو محاولة 3 جنود من قوة « ماغلان » الاستطلاعية الصهيونية التسلل من جهة موقع الراهب إلى نقطة الحدود، وقد تمّ اكتشافهم وعادوا إلى داخل موقع الراهب خائبين.

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