جيش الاحتلال يعلن قصف 40 هدفا في غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة، أنه قصف حوالي 40 هدفاً في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة، مشيرا إلى أنه يواصل عملياته في منطقة الزيتون وسط قطاع غزة، وفي مناطق أخرى شرق مدينة رفح في جنوب القطاع.

وأضاف، في بيان، أن الطائرات قصفت عدة مواقع في رفح قال إنها شهدت إطلاق صواريخ وقذائف هاون على تل أبيب خلال الأيام الماضية، ومنها ما استهدف معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منشآت عسكرية ونقاط مراقبة وخلايا مسلحة وبنية تحتية خاصة بالمسلحين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن القوات الجوية دمرت نحو 25 هدفاً ولا تزال تعمل في المنطقة.

كلمات البحث :جيش الاحتلال;غزة;قصف