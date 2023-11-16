جيش الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن القوات هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل هنية.

وزعم جيش الاحتلال أن « مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء ناحال، عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ، على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره. وعثر في المستودع على أجهزة غوص وعبوات ناسفة وأسلحة ».

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