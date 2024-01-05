جيش الاحتلال يُشكل لجان تحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر

شكل الجيش الصهيوني لجان خارجية للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم القسام في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة.

ويضم فريق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الصهيوني الأسبق، الفريق شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي – فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة لجيش الاحتلال، اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان.

وذكر موقع صحيفة « يديعوت أحرونوت » الإلكتروني (واينت) أن رئيس أركان الجيش الصهيوني، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الصهيونية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك « أحداث السابع من أكتوبر ».

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