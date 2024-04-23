جيش الاحتلال يُعلن اغتيال عنصرين من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن سلاح الجو اغتال صباح اليوم الثلاثاء، عنصراً رئيسياً في نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال أيضًا أنه اغتال الليلة الماضية عنصرًا رئيسيًا في الوحدة الجوية لقوة الرضوان، محمد خليل عطية، في منطقة أرزون في غرب لبنان.

ونعى حزب الله الشهيد حسين علي عزقول « هادي » مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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