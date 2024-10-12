« حزب الله » أطلق 320 مقذوفاً على تل أبيب في يوم الغفران

قال الجيش الصهيوني، إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 320 مقذوفا من لبنان على تل أبيب في يوم الغفران، الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت.

وجاء في بيان للجيش الصهيوني »خلال يوم الغفران في نهاية الأسبوع، نحو 320 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله عبرت من لبنان إلى تل أبيب ».

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش رصد مقذوفين عبرا من شمال غزة حيث تخوض تل أبيب ضد قطاع غزة، باتجاه مدينة عسقلان، لكنهما سقطا في منطقة غير مأهولة.

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