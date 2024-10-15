حزب الله: الكيان المحتل ألقى على لبنان قنابل عنقودية محرمة دوليا

قال حزب الله في بيان له اليوم الثلاثاء، » إن العدو الصهيوني ألقى قنابل عنقودية محرمة دوليا على 3 مناطق في جنوب لبنان ».

واضاف » أن جريمة إلقاء القنابل العنقودية تؤكد استهتار العدو بكل الأعراف والمواثيق الدولية ».

من جهته، أفاد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني فراس الأبيض، بأن 13 مستشفى خرج عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي واستشهد حتى الان أكثر من 150 شخصا من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى تضرر أكثر من 130 سيارة إسعاف جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

كلمات البحث :الكيان المحتل;حزب الله;لبنان