حزب الله : نفذنا هجوما مركبا بمسيرات ضد مقر جولاني في عكا

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، أنه شن هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء « غولاني » ومقر وحدة « إيغوز 621″ في ثكنة « شراغا » شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة، وذلك رداً على ‏العدوان الصهيوني على بلدة عدلون واغتيال أحد المجاهدين.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن الدفاع الجوي اعترض هدفين جويين فوق البحر في شمال تل أبيب، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار في كريات وعكا والجليل الغربي عقب تسلل طائرات .

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