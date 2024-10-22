حزب الله يتبنى عملية استهداف منزل نتنياهو في قيسارية

أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني الحاج محمد عفيف عن « مسؤولية المقاومة الإسلامية الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتانياهو”، وقال إنّ « عيون مجاهدي المقاومة ترى وأذانهم تسمع، فإن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فإنّ بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان ».

واضاف خلال مؤتمر صحافي أقامه في الضاحية الجنوبية لبيروت ان « المقاومة بخير ، ومنظومة الامرة والسيطرة تعمل على أكفأ وجه، السيطرة بالأسلحة والمديات والأنواع والتنسيق المتزامن للعمليات، خطوط الدعم العسكري واللوجستي عادت إلى ما كانت عليه ».

وأردف بالقول: « لا نزال نقصف حتى الآن قواعد العدو العسكرية وثكناته ومعسكراته وتجمعات جنوده وهو يرد بقتل المدنيين، قصف الشمال والعمق الصهيوني سوف يتواصل وتزداد قوته نوعاً وكمّا مع الوقت ».

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