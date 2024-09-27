حزب الله يزف القائد محمد سرور شهيداً على طريق القدس

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، ارتقاء القائد محمد حسين سرور، « الحاج أبو صالح »، شهيداً على طريق القدس، إثر عملية اغتيال صهيونية في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

وقدّمت المقاومة نبذة عن هذا القائد، وهو من مواليد عام 1973، ومن بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان، وكان قد انتسب إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ عام 1986.

تدرج القائد سرور في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة، وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا، وتنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية.

وشارك في العديد من عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني، وكان من الضباط الأساسيين في التصدي للهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية، وفي مختلف المحافظات السورية.

وقد تولى القائد أبو صالح مسؤولية القوّة الجويّة في المقاومة منذ العام 2020، وقاد العمليات العسكرية لهذه القوة على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وحتى تاريخ شهادته.

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